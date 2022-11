Este oficial! Kim Kardashian și Kanye West au divorțat! Câți bani va plăti bărbatul lunar pentru pensia alimentară a copiilor săi

17:30

Un bărbat din Constanța încasează, lunar, o pensie uriașă. Recent, coaliția a decis ca pensiile să fie majorate cu 12,5%, începând cu anul 2023. De asemenea, persoanele care au pensii sub 3000 de lei vor […] The post Ireal! Câți lei încasează lunar un bărbat din Constanța de la Casa de Pensii. Suma e uriașă appeared first on Cancan.