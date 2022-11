Mariah Carey și-a rotunjit din nou veniturile. Câți bani încasează anual pentru melodia „All I Want For Christmas”

20:00

Sunt vești importante pentru românii care încasează pensii sub 3000 de lei. Recent, s-a pus în discuție o eventuală scutire de la impozitul pe venit. Iată detaliile mai jos, în articol. Recent, s-a pus în […] The post Anunț pentru români! Ce se întâmplă în cazul persoanelor care încasează pensii sub 3000 de lei appeared first on Cancan.