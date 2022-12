Mihai Căldăraru lansează Campania Umanitară „Suflețelul din Cutie”!

21:00

Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, este invitat în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”. Ediția specială va fi urmărită integral, joi, 1 decembrie, de la ora 12:30, pe canalul de YouTube dedicat. Ioan Aurel […] The post Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, dezvăluiri despre Unirea de la 1918: ”Un popor are nevoie să fie ghidat!” appeared first on Cancan.