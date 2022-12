“În sufletele noastre n-ar trebui să uităm asta niciodată!” Ioan-Aurel Pop, președintele Acadamiei Române, mesaj pentru conaționalii de pretutindeni

21:50

Tzancă Uraganu se numără printre artiștii care duc o viață de lux. Nu mai e un secret faptul că manelistul își permite să facă aroganțe ori de câte ori are chef. Așa a făcut și […] The post Cât costă ceasul pe care îl poartă Tzancă Uraganu. Manelistul a cheltuit o avere pentru el! appeared first on Cancan.