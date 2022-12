Câte ore trebuie să lași la marinat carnea de pui, de porc sau de vită, ca să nu o strici

09:10

În ultimii ani, tot mai mulți români au devenit dependenți de jocurile de noroc. În această situație este și Robert, un bărbat de 35 de ani care spunea, în luna martie, că ar face orice […] The post Povestea tragică a lui Robert, un dependent de păcănele. Incredibil ce i s-a întâmplat la 9 luni de când voia să-și taie o mână pentru a scăpa de viciu appeared first on Cancan.