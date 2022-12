Republica Moldova a prelungit cu 60 de zile starea de urgență

14:20

Grupul german Varta are probleme financiare și a anunțat că amână construirea unei fabrici de baterii din România, investiție de un miliard de euro, scrie Economica.net. „Varta evaluează constant oportunitățile de extindere a fabricilor noastre existente. În prezent, am oprit toate planurile pentru o eventuală extindere a prezenței noastre în România și nu am mai […]