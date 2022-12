Andreea Marin se pregătește pentru un mega proiect. Cu siguranță nimeni nu se aștepta la asta!

11:30

Mario Mutu s-a născut în urmă cu 20 de ani, pe vremea când tatăl său, Adrian Mutu, forma o relație cu mama lui, frumoasa Alexandra Dinu. Se poate spune că tânărul l-a moștenit pe antrenorul […] The post Mario Mutu s-a apucat de Only Fans? Ce spune fiul antrenorului de la Rapid: „Dacă vor să afle să se aboneze acolo” appeared first on Cancan.