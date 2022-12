Semnal de alarmă! Pești Piranha au fost găsiți într-un râu din România

21:40

Marcela Fota este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Chiar dacă viața ei nu a fost mereu ușoară, cântăreața a reușit să ducă cu zâmbetul pe buze cele mai mari provocări. Aceasta a […] The post Marcela Fota a răbufnit! Ce a putut să spună artista despre relația cu iubitul tinerel: “Am descoperit că…” appeared first on Cancan.