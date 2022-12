Prima reacție a lui Adrian Stroe după ce a pierdut finala Chefi la Cuțite. Ce i-a transmis Floricăi Boboi

08:50

Bucureștenii au avut parte de un moment senzațional seara trecută, pe 1 decembrie 2022. După parada care a avut loc pe timpul zilei, a urmat defilarea cu torțele aprinse și nu în ultimul rând, aprinderea […] The post S-au aprins luminițele de Crăciun în București. Cât va plăti municipalitatea pentru instalațiile luminoase din acest an appeared first on Cancan.