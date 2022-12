Cum arăta Bogdan de la Ploiești, la 18 ani. Pana și el a uitat de imaginile astea

10:50

Simona Halep (31 de ani) a fost depistată pozitiv la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu din circuitul WTA. Din fericire, există sponsori care nu iau în calcul să […] The post Lovitură de imagine pentru Simona Halep, în plin scandal de dopaj. Anunțul făcut de unul dintre sponsorii ex-liderului WTA appeared first on Cancan.