Doliu la Chefi la Cuțite! Iulian Juncănaru a murit

12:50

A revenit țeapa „cabana”. Mai multe persoane, care susțin că obiectivul lor principal este să construiască căbănuțe de vis, mai ales în zonele pitorești, dau țepe de mii de euro clienților. Iată mai multe detalii […] The post Ce este și cum se desfășoară țeapa „cabana”. Mai mulți bistrițeni au rămas fără mii de euro, după ce li s-a promis că vor avea căsuțe de vis appeared first on Cancan.