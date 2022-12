Puțini șoferi știu! Ce înseamnă, de fapt, semnul rutier cu „coadă de maimuță” pe șoselele din România

23:50

Liviu Dragnea nu are liniște în niciun moment! După ce fostul șef al României s-a rugat de tânăra ”Suzi” să îi facă și să îi arate una alta în schimbul unei ”execuții sexuale”, acum sexy […] The post I-a luat pantofi + silicoane, dar ea tot nu l-a executat, în schimb e regina videochat-ului! Sexy consiliera ”Suzi” n-a vrut cu fostul șef al României, dar pe webcam sparge! appeared first on Cancan.