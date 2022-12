Strigătul Durerii! Tatăl handbalistului Marian Cozma, la un pas să facă gestul extrem: “Mă gândesc să mă sinucid de 14 ani!” + Cine îl mai ține în viață

23:50

Milionarul care a poposit la ”devoratoarea Popeasca” în balconul plăcerii din Berceni a fost iertat de soția cântăreață celebră! E gata! Nu mai sunt probleme. Dovadă stau imaginile pe care CANCAN.RO – site-ul nr. 1 […] The post “Milionarul lu’ Popeasca” a fost mângâiat pe chelie și… Banii contează! Vedeta cu corp de Baywatch nu se mai uită la episodul “Balconul”… appeared first on Cancan.