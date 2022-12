Tragedie în Vâlcea! Un adolescent de 16 ani a murit, după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp. Alți 2 minori s-au ales cu răni grave

12:30

"Omul cu racii" a mai bifat o seară reușită, dar și o nouă cucerire. Paul Nicolau a petrecut la LOFT Susai alături de o tinerică, care pare să-l fi cucerit iremediabil. Iar CANCAN.RO are imaginile […]