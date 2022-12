Theo Rose, de urgență la spital: „Am fost pe perfuzii”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă vedeta de la PRO TV, de când așteaptă copilul lui Anghel Damian

23:50

Andra Măruță și Raluka fac parte dintre artistele de top din România. Niciuna nu mai are nevoie de prezentare. CANCAN.RO a aflat, însă, că acestea nu se ”halesc” sub nicio formă. Pentru că la mijloc […] The post Andra Măruță și Raluka, război total! Care este motivul! Cele două artiste nu se suportă pentru că Raluka ar fi încercat să… appeared first on Cancan.