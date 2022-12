Companiile aeriene vor reveni la profitabilitate în 2023

15:50

Mamaia este una din cele mai vechi statiuni de pe litoralul Marii Negre, primele constructii propriu-zise au inceput sa apara inca din vara anului 1906, cateva case cu vedere la mare si spre lacul Siutghiol, fiind la inceputuri doar un mic sat pescaresc unde exista o plaja cu vegetatie, iar in viitor avea sa devina Perla litoralului romanesc. In anul 1899 a inceput constructia Portului Maritim Constanta, astfel s-au pus bazele unei statiuni moderne, pozitionata in zona de nord, implicat fiind primarul Constantei de atunci, Ion Banescu.