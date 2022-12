Expoziție de pictură a artistului Ion Nedelcu, la Opera Națională București

17:40

Noul sezon Poftiți pe la noi! Poftiți la târg, care a debutat la Antena 1 cu ediția de ieri seară, îl poartă pe Nea Mărin într-o misiune nouă, pe târâmuri neexplorate până acum: este pentru prima dată când vedetele care se înrolează în echipa lui descoperă tradițiile unui sat din Republica Moldova. ”A fost prima oară când am reușit să ajungem în Republica Moldova, am găsit datini extraordinare și o mâncare…nici nu am cuvinte!”, a declarat Nea Mărin.