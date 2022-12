Doliu în sportul românesc: A murit un tânăr baschetbalist de numai 21 de ani

23:00

"Avatar: The Way of Water", regizat de James Cameron, va ajunge în cinematografele din Statele Unite pe 16 decembrie, cu o triplă ambiţie: să depăşească performanţa filmului precedent - cel mai profitabil lungmetraj din istoria box-office-ului mondial -, să dezmintă "moartea" cinematografelor şi să contribuie la naşterea unei francize la fel de legendare precum "Star Wars".