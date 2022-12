Și-a cumpărat un sandviș din supermarket. Când l-a deschis, să cadă din picioare. A pozat totul!

18:10

Ziua de 6 decembrie nu este un prilej de sărbătoare doar pentru cei ce își aniversează onomastica, ci și pentru familiile vizitate de Moș Nicolae. Vedetele sunt cei mici, încântați să își găsească încălțările ticsite […] The post “Primeam nuielușe multe, că eu nu prea am fost cuminte!” Flavia Mihășan a fost Moș Nicolae pentru fiii Carol și Tudor, dar… appeared first on Cancan.