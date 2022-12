Eroziunea plajelor, cauzată de uraganele din Florida, a scos la suprafață epava unui vas din secolul al XIX-lea

Nava din lemn, datând din anii 1800, a fost îngropată sub nisip pe coasta de est a Floridei timp de aproape două secole. Vizitatorii și salvamarii de pe plajă au descoperit structura acesteia, în weekendul de Ziua Recunoștinței, potrivit The Guardian. Nava are între 24 și 31 de metri și se afla sub nisip, în […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea