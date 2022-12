Ce cadouri au primit copiii vedetelor. Moș Nicolae a fost generos anul acesta

12:40

Gigi Becali a anunțat că Vasile Geambazi nu va mai lua decizii la Academie, atribuțiile lui fiind preluate de Mihai Stoica. Latifundiarul din Pipera a explicat motivele pentru care nepotul lui preferat a fost tras […] The post Ruptură între Gigi Becali și Vasile Geambazi: “Nu o să mai răspundă el!” Ce s-a întâmplat între cei doi milionari appeared first on Cancan.