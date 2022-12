Moment rar cu Dan Petrescu în prim-plan » Ce a spus după Farul - CFR Cluj

15:30

Echipele din Grupa C care vor merge în sferturile Cupei României se vor decide azi, de la ora 20:00. Primul meci al grupei, CSM Alexandria - CSC Dumbrăvița, a început la ora 14:00.CFR Cluj, U Cluj și Farul sunt la egalitate după două etape în timp ce Rapid are un punct de recuperat. Meciurile directe vor decide echipele care se vor califica. Meciul CSM Alexandria - CSC Dumbrăvița nu are miză în privința calificării mai departe. ...