Și-au făcut propriul Târg de Crăciun, în curtea casei! O familie din Cluj și-a luat prin surprindere vecinii cu decorațiunile speciale de sărbători

16:40

Veste bună pentru români! Se vor acorda noi zile libere la început de an. Proiectul a fost adoptat de senatori. Despre ce zile e vorba. Românii vor avea încă 2 zile libere nelucrătoare! Potrivit proiectului […] The post Veste bună pentru toți români! Câte zile libere vor primi în plus în ianuarie 2023 appeared first on Cancan.