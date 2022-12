Prăjitura Bounty

12:50

Viktor Bout, considerat cel mai prolific traficant de arme al ultimelor decenii, a fost schimbat joi de către SUA pentru baschetbalista Brittney Griner, condamnată în Rusia sub acuzația de trafic de droguri. CNN cataloghează schimbul drept unul din „cele mai inegale” care are loc într-unul din „momentele cele mai puțin probabile”, dar unul care are […]