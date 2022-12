Accident între un TIR și un autoturism în Bihor. Trei persoane au fost rănite

15:40

Consiliul National al Audiovizualului a trimis o scrisoare deschisa către Ambasada Republicii Austria in Romania, in contextul in care, ieri in momentul finalizării ședinței după votul negativ dat de Austria în cazul aderării României la spațiul Schengen, jurnaliștii romani ar fi fost ținuți la distanta de către bodyguarzi fiind considerați un pericol de ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, in contextul in care restul jurnaliștilor acreditați din alte tari primeau interviuri.