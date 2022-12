Cum arată Daniela Iliescu nemachiată. Iubita lui Culiță Sterp întrece multe vedete aranjate!

23:50

Ziua și răsturnarea de situație ar putea fi deviza după care se ghidează Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Nici ei probabil nu mai știu de câte ori și-au spus adio, apoi au refăcut lanțul de […] The post Ramona Olaru confirmă dezvăluirile CANCAN! Despărțirea sfârșitului de an s-a produs oficial: “Nu mai am lacrimi, le-am dat pe toate c#caturile!” appeared first on Cancan.