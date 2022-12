Șeful NATO: „Dacă lucrurile o iau razna, o pot lua razna oribil”

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice Jens Stoltenberg s-a declarat îngrijorat că luptele din Ucraina ar putea scăpa de sub control, și ar putea să se transforme într-un război între Rusia și NATO, potrivit unui interviu dat publicității vineri, citat de Associated Press.E important să se evite un conflict „care să implice mai multe țări europene”„Dacă lucrurile o iau razna, o pot lua razna oribil. E un război teribil în Ucraina. E și un război care poate deveni unul total care se răspândește într-unul major dintre NATO și Rusia. Încercăm zilnic să evităm asta”, spus șeful NATO pentru radioul național din Norvegia NRK.Stoltenberg, care a fostul premierul Norvegiei, a spus în același interviu că „nu e nici o îndoială privind posibilitatea unui război total”, adăugând că e important să se evite un conflict „care să implice mai multe țări europene și să devină un război total în Europa”.Kremlinul i-a acuzat în mod repetat pe membrii Alianței Nord-Atlantice că devin parte în conflict livrând Ucrainei armament, instrucție pentru trupe și contrainformații pentru a ataca trupele rusești.Reflectând tensiunile în creștere dintre Occident și Rusia, președintele rus Vladimir Putin a sugerat că Moscova ar putea folosi ceea ce el a numit conceptul Statelor Unite de lovitură preventivă, relatează Associated Press.„Vorbind despre o lovitură care să dezarmeze, poate ar merita să ne gândim și să preluăm ideile omologilor noștri americani legate de asigurarea securității lor”, a spus Putin.Putin: Occidentul folosește Ucraina ca pe o unealtă împotriva RusieiCu mult înainte de războiul din Ucraina, Kremlinul s-a declarat îngrijorat de eforturile Statelor Unite de a crea o capacitate pentru o așa-numită Lovitură Promptă Globală care are în vedere atacarea unor ținte strategice ale inamicului cu arme convenționale ghidate cu precizie oriunde în lume, în interval de o oră.Putin a observat că o asemenea lovitură ar putea scoate din funcțiune facilități de comandă.„Chiar ne gândim, ei nu s-au sfiit să vorbească deschis despre asta în ultimii ani”, a spus Putin, pretinzând că rachetele rusești de croazieră cu ghidare precisă depășesc armamentele similare ale Statelor Unite, iar Rusia dispune de arme hipersonice pe care America nu le-a dezvoltat încă.Vorbind separat la o videoconferință cu miniștrii apărării și șefi ai serviciilor de securitate din mai multe foste republici sovietice, președintele rus a acuzat din nou Occidentul că folosește Ucraina ca pe o unealtă împotriva Rusiei.„Ani de zile, Occidentul a exploatat și i-a pompat cu nerușinare resursele, a încurajat genocidul și teroarea în Donbas și a transformat efectiv țara într-o colonie; acum îi folosește cu cinism pe ucraineni drept carne de tun, ca pe un berbece contra Rusiei prin livrarea în continuare către Ucraina de armament și muniție, trimițând mercenari și împingând țara pe o traiectorie suicidară”, a spus Putin.Ucrainenii spun însă că luptă pentru libertate împotriva unui invadator și agresor nedorit, relatează Associated Press.

