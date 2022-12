Unde s-a mutat Cristina Cioran, după despărțirea de Alex Dobrescu: „Eu am plecat de acasă”

11:40

Vinul fiert a devenit deja o tradiție pe care românii o pun în practică în fiecare iarnă. Cu frigul de afară se potrivește cel mai bine o cană de vin fiert cu scorțișoară. Ne-am obișnuit […] The post Vinul fiert, o tradiție în preajma sărbătorilor de iarnă. Cum a luat naștere acest obicei și ce beneficii are această băutură asupra sănătății appeared first on Cancan.