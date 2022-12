Ce indică semnul rutier din imagine? Este valabil iarna, iar şoferii sunt obligaţi să facă asta!

14:20

În data de 9 decembrie, un bărbat din Capitală s-a stropit cu alcool, apoi și-a dat foc. Incidentul a avut loc chiar pe Strada Ion Ghica nr 3, Sector 3, București. Potrivit S.M.U.R.D., individul era […] The post Un om al străzii și-a dat foc chiar în Centrul Capitalei! Bărbatul de 33 de ani a fost transportat la spital appeared first on Cancan.