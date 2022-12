Pe urmele lui Maradona » Ioanițoaia a văzut calificarea Argentinei în semifinalele CM din mijlocul fanilor lui Messi: „Pentru ei, fotbalul e mai mult decât un joc. E un mod de a trăi”

Am asistat la Olanda-Argentina alături de 90.000 de oameni, din care vreun sfert sosiți din America de Sud, pătimași rău. Din păcate, am avut loc sus de tot, în zona rezervată presei aproape de acoperișul stadionului Lusail, așa că am văzut partida ca din avion. Mai degrabă pe monitorul TV decât pe viu. Am încercat să schimb locul, dar fără succes. Am fost refuzat politicos: „Regretăm, prioritate au ziariștii veniți din țările cu echipe prezente aici”. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor