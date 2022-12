Bianca de la „Bravo ai stil” a fost cerută în căsătorie, după ce acuzat-o pe Alexandra Stan că i-a furat iubitul. Cum a reacţionat blondina

22:30

La cei 57 de ani, Steliana Sima se poate mândri cu o carieră impresionantă. Aceasta este de departe una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică folclorică din România și are admiratori chiar și peste […] The post De unde își câștiga Steliana Sima banii, înainte să devină cântăreață. Nimănui nu i-a venit să creadă că a avut această meserie! appeared first on Cancan.