Celebra actriță a murit fulgerător! De necrezut ce le-a transmis fanilor, cu doar câte ore înainte

10:10

Rijad are 22 de ani și a venit în România pentru fotbal. Tânărul din Bostnia a fost transferat la echipa FC Botoșani în vara anului 2022 și va locui aici cel puțin trei ani. În […] The post Rijad s-a mutat din Bosnia în Botoșani. Cum a reacționat când a mâncat sarmale românești pentru prima dată appeared first on Cancan.