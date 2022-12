Andreea Esca a dat lovitura! Face bani frumoşi şi nu vin de la Pro TV

14:10

Cu ocazia evenimentului de lansare a filmului „Ramon”, al cărui protagonist este Pavel Bartoș, prietenul Robert Tudor a venit la susținere. Așa cum se autodescrie în interviul exclusiv, acordat pentru CANCAN.RO, cel mai cunoscut magician […] The post Ce a aflat Ramona Olaru de la magician după ce i-a spart chitara de cap? Robert Tudor a simțit pe pielea lui furia asistentei de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, dar… appeared first on Cancan.