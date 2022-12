Flick, reacție neașteptată în scandalul cu Austria. Cum sună „Plugușorul neaderării la Schengen”. VIDEO

14:30

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc genial de weekend. Vezi ce glumă fresh avem aici și râzi cu poftă! Bancul de astăzi spune „povestea” unui cuplu care vorbește prin mesaje. Când ea […] The post Bancul sfârșitului de săptămână | „Ce faci, iubitule, unde ești?” appeared first on Cancan.