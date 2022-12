Veste bună pentru români, chiar în pragul sărbătorilor de iarnă! Se dau bani de la stat! Anunțul a fost făcut de Marius Budăi

11:00

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit unul dintre cele mai amuzante bancuri prin care sperăm să vă facem să zâmbiți, dar să vă bucurați și de o zi cât mai frumoasă. -Bună dimineața, domnule Tănase! Aseară […] The post BANCUL ZILEI | „Domnule Tănase, aseară am ieșit cu fata dumneavoastră și vrea să-mi cer scuze” appeared first on Cancan.