Florin Cîțu acuză PSD de subminarea economiei naționale: „Ciolacu să le ceară scuze românilor pentru că i-a sărăcit”

11:40

Serialul „Lia – soţia soţului” meu va avea premiera pe 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1. Producţia ce va fi difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem – Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion. Serialul va […]