Sfârșit tragic pentru un bărbat! A fost lovit de o autoutilitară și lăsat să agonizeze în mijlocul drumului. Șoferul a fugit de la locul faptei

23:50

Cine nu o știe pe Denise Rifai? Dar cine-i calcă platoul de la Kanal D, și dacă mai e și politician, are de ce să tremure! Cele 40 de întrebări puse de ea, una mai […] The post Denise Rifai: ”Vreau să fiu ultima nevastă!” Vedeta celor 40 de întrebări de la Kanal D i-ar accepta iubirea cu o condiție appeared first on Cancan.