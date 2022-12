Ce făceau Andra și Eva în baie, în toiul nopții. Cătălin Măruță le-a surprins în ipostaze rare!

11:20

Fostul bodyguard al latifundiarului din Pipera vine cu noi dezvăluiri. Invitat în emisiunea lui Denise Rifai, Cătălin Zmărăndescu a vorbit atât despre viața sa personală, cât și despre cea profesională. Acesta a menționat că deține […] The post Cătălin Zmărăndescu, dezvăluiri din perioada în care lucra pentru Gigi Becali. Cu ce îl are ”la mână” fostul bodyguard pe latifundiarul din Pipera appeared first on Cancan.