Cât curent consumă și cu câți lei te „arde” la factură instalația electrică de luminiță pentru bradul de Crăciun

12:10

Un bărbat din Kenya a primit un job plictisitor la Campionatul Mondial de Fotbal FIFA din Quatar 2022. Singura lui sarcină era să direcționeze oamenii către metrou, dar ce a reușit să facă dintr-un simplu […] The post Râzi cu lacrimi la Pro Sport Funny! Cum a ajuns celebru un angajat de la Campionatul Mondial din Quatar appeared first on Cancan.