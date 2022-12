Roxana Hulpe va lipsi de la pupitrul Știrilor Pro TV. Jurnalista a intrat în concediu de maternitate: „Când viața îți cere publicitate”

18:10

Se anunță o nouă lovitură pentru buzunarele românilor! Începând cu data de 1 ianuarie 2023, anumite taxe vor crește. Iată despre ce este vorba mai jos, în articol. Veștile nu sunt tocmai favorabile pentru români. […] The post O nouă lovitură pentru buzunarele românilor! Ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2023 appeared first on Cancan.