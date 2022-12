Meteorologii, anunț de ultimă oră! Temperaturile scad în toată țara

19:30

Momentul de sâmbătă, 10 decembrie, de la Calafat poate fi încadrat, cu succes, la categoria „viralul sfârșitului de an” – o tânără artistă cântă pe scena de la Târgul de Crăciun din oraș, dar, din […] The post Ce reacție a avut primarul din Calafat, după concertul fără spectatori de la Târgul de Crăciun appeared first on Cancan.