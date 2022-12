De ce a avut nevoie cântăreața Adele de ajutorul psihologului: „Făceam cinci ședințe pe zi”

21:00

Atunci când vorbim despre Elena Merișoreanu , știm că este una dintre cele mai apreciate apariții de pe scenele muzicii populare. De-a lungul anilor s-a bucurat de un succes colosal în carieră, iar la cei […] The post Abia acum s-a aflat! La ce intervenții estetice apelează Elena Merișoreanu în fiecare an appeared first on Cancan.