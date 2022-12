Ce a păţit o femeie din Cluj, după ce a fost abordată de un vânzător de parfumuri? Totul s-a întâmplat în parcarea unui mall

15:30

Aparițiile Andreei Raicu (45 de ani) au fost destul de discrete, însă nu și de data asta. Fosta prezentatoare TV a reușit să uimească internauții cu noua sa apariție în costum de baie. Deși are […] The post Andreea Raicu, ipostază de infarct pe Instagram! Cum s-a pozat vedeta appeared first on Cancan.