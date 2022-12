Anunț important pentru sute de români. Ce se va întâmpla din data de 22 decembrie 2022

21:20

Unele vedete de la noi și-au dorit o schimbare radicală de look. De-a lungul timpului, fie au apelat la chirurgia plastică, fie doar la câteva intervenții la nivel estetic. Cert este că transformarea lor este […] The post Vedetele din România care s-au transformat radical. Cum arătau Carmen de la Sălciua sau Inna înainte de intervențiile estetice appeared first on Cancan.