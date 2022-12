„Avatar: Calea Apei”, apreciat de critici pentru efectele speciale 3D | VIDEO

Pelicula „Avatar: The Way of Water”, continuarea mult aşteptată a filmului inovator „Avatar”, a fost apreciată marţi de criticii de film, care s-au declarat uimiţi încă o dată de măiestria vizuală a regizorului James Cameron, relatează Reuters.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)