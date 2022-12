Emily Burghelea, de urgență la spital: „De dimineață am început să am contracții”

23:10

Andreea Bălan are 38 de ani și își menține silueta demnă de invidiat. Deși nu cântărește mai mult de 49 de kg, artista se pare că nu pune așa mare preț pe alimentație. Mulți ar […] The post Imagini nemaivăzute cu Andreea Bălan! Are o siluetă de invidiat, dar e surprinzător ce mănâncă artista appeared first on Cancan.