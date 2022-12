Câți lei costă un burger și un pahar cu vin fiert la Târgul de Crăciun din Constanța. Prețurile „concurează” cu cele din București

12:10

Vulpița și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu o nouă postare. Deși are apariții din ce în ce mai rare în mediul online, soția lui Viorel Stegaru are grijă să își țină fanii la curent […] The post Vulpița ,,a revenit” în mediul online! În ce ipostază s-a filmat soția lui Viorel Stegaru, pe Instagram appeared first on Cancan.