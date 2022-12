Cristina Cioran nu dă înapoi și pune din nou tunurile pe fostul iubit: ”Despărțirea asta e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat!”

16:30

Gigi Becali a rămas impresionat de evoluțiile lui Yassine Bahassa, mijlocașul lui FC U Craiova 1948, și este pregătit să “spargă”, din nou, banca în cazul în care FCSB va termina sezonul regular din SuperLiga […] The post Gigi Becali, pregătit să “spargă”, din nou, banca: “Atunci să vezi lupta dracu’!” Ce plan are milionarul appeared first on Cancan.