Moldova la ora 7

13:50

O vicepreședintă a parlamentului Uniunii Europene a fost suspendată sâmbătă din funcție după ce a fost implicată într-o anchetă privind traficul de influență în adunarea UE în care ar fi fost implicați oficiali din Qatar.Eva Kaili (Grecia, 44 de ani), o fostă prezentatoare de știri la televiziune, a fost suspendată vineri de partidul său din Grecia și de grupul socialiștilor și democraților din cadrul Adunării UE, după ce poliția belgiană a organizat 16 raiduri în Bruxelles în cadrul unei anchete privind corupția și spălarea de bani în cadrul parlamentului.Patru persoane au fost reținute pentru a fi interogate, iar anchetatorii au recuperat aproximativ 600.000 de euro în numerar și au confiscat echipamente informatice și telefoane mobile. Procurorii nu au spus cine sunt cei patru, dar cel puțin unul dintre ei era deputat UE și unul era un fost membru.Autoritățile nu au spus ce țară din Golf ar fi suspectă că ar fi oferit bani sau cadouri funcționarilor din parlament în schimbul unor favoruri politice, însă mulți observatori avizați au legat ancheta de Qatar.Președintele Parlamentului, Roberta Metsola, „a decis să suspende cu efect imediat toate puterile, îndatoririle și sarcinile care au fost delegate Evei Kaili în calitatea sa de vicepreședinte al Parlamentului European”, a declarat sâmbătă târziu purtătorul de cuvânt al lui Metsola.Decizia a fost luată „în lumina investigațiilor judiciare în curs de desfășurare de către autoritățile belgiene”, a spus el, fără a oferi mai multe detalii.Ultima sesiune plenară a acestui an a adunării UE urmează să înceapă luni.Copreședintele grupului Verzilor, Philippe Lamberts, a cerut o anchetă parlamentară și ca problema să fie supusă dezbaterii în această săptămână, reluând apelurile unor alte grupuri politice. Lamberts a declarat că Verzii „condamnă ferm corupția și mita, banii și cadourile prețioase nu pot trasa liniile politice în această adunare”. Și a adăugat că grupul său „va vota împotriva facilitării vizelor pentru Qatar la votul din plenul Parlamentului din această săptămână”.Ramura executivă a UE, Comisia Europeană, a propus în aprilie ca cetățenilor din Qatar să li se acorde dreptul de ședere pe termen scurt fără viză în blocul celor 27 de națiuni, cu condiția să aibă un pașaport biometric. Legislația și-a croit drum prin adunare.Partidul din Grecia al lui Kaili, Partidul Socialist Pasok-Mișcarea pentru schimbare, s-a distanțat public de remarcile pe care aceasta le-a făcut luna trecută în Parlamentul UE.Kaili a lăudat Qatarul, care găzduiește în prezent Cupa Mondială, evenimentul de gală al fotbalului. Ea spunea că Cupa Mondială este „o dovadă, de fapt, a modului în care diplomația sportivă poate realiza o transformare istorică a unei țări cu reforme care au inspirat lumea arabă”. Kaili a repetat, de asemenea, ceea ce ea a spus că este un punct de vedere al Organizației Internaționale a Muncii, potrivit căreia „Qatar este un lider în ceea ce privește drepturile muncii”.Procurorii belgieni au declarat că poliția judiciară federală suspectează că o țară nenumită din regiunea Golfului a încercat „să influențeze deciziile economice și politice ale Parlamentului European”. Aceasta ar fi făcut acest lucru "prin plata unor sume mari de bani sau prin oferirea de cadouri mari unor terțe părți cu o poziție politică și/sau strategică semnificativă în cadrul Parlamentului European".În Italia, sâmbătă, Articolo Uno, un mic partid de centru-stânga, l-a suspendat pe fostul deputat european Pier-Antonio Panzeri, în urma unor informații potrivit cărora ar fi fost implicat în scandal.Într-o declarație postată pe pagina de Facebook a partidului, Articolo Uno s-a declarat „deranjat” de aceste informații, dar și-a exprimat încrederea deplină în anchetatorii belgieni. În declarație se mai spune că partidul „speră că Panzeri poate demonstra că nu este implicat în ceva care este complet incompatibil cu istoria și angajamentul său politic”.Panzeri, care a fost înscris în filiala lombardă a partidului, a fost, de asemenea, la un moment dat, membru al aceluiași grup politic din Parlamentul European ca și Kaili, Socialiștii și Democrații. Șefa grupului, Iratxe Garcia Perez, a scris sâmbătă pe Twitter că "Eva Kaili ar trebui să fie înlocuită din funcția de vicepreședinte al PE pentru a proteja respectabilitatea instituției și încrederea cetățenilor".De asemenea, grupului ei politic din Parlamentul European a postat pe Twitter: „Suntem îngroziți de acuzațiile de corupție din instituțiile UE. Avem o poziție de toleranță zero față de corupție. Suntem primii care susținem o investigație amănunțită, cu dezvăluiri complete, și vom coopera cu toate autoritățile de anchetă pe tot parcursul acesteia.”Confederația Internațională a Sindicatelor a refuzat să comenteze vineri când a fost întrebată de The Associated Press despre rapoartele potrivit cărora secretarul său general, Luca Visentini, a fost și el implicat în această afacere. Un mesaj publicat sâmbătă pe site-ul organizației a precizat că „ITUC nu are alte comentarii pe această temă în prezent, în așteptarea unor informații suplimentare".