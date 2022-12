Sfaturi pentru organizarea dulapurilor de bucătărie

19:10

Alex Dobrescu și Cristina Cioran s-au despărțit în toamna acestui an, la scurt timp după ce au anunțat că se vor căsători. Încă de atunci au apărut certuri între cei doi, însă recent aceștia au […] The post Cristina Cioran și Alex Dobrescu, scandal monstru în plină stradă! Actrița a izbucnit în lacrimi appeared first on Cancan.